Чиновника администрации Октябрьского района Самары уличили в покровительстве незаконной торговле

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района. Он подозревается в получении взятки с вымогательством, сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следователи установили, что в 2025 году чиновник получил от продавца продуктов питания 37 тыс. рублей. За это он должен был не препятствовать незаконной торговле на территории района.

Информация о преступлении поступила из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области. В настоящее время подозреваемый арестован.

Ранее в четверг силовики провели обыски в администрации Октябрьского района. Были изъяты документы и мобильные телефоны чиновников.

Георгий Портнов