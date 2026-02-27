Чиновника администрации Октябрьского района Самары уличили в покровительстве незаконной торговле
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района. Он подозревается в получении взятки с вымогательством, сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Следователи установили, что в 2025 году чиновник получил от продавца продуктов питания 37 тыс. рублей. За это он должен был не препятствовать незаконной торговле на территории района.
Информация о преступлении поступила из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области. В настоящее время подозреваемый арестован.
Ранее в четверг силовики провели обыски в администрации Октябрьского района. Были изъяты документы и мобильные телефоны чиновников.