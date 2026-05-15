«Люди покупают не конкретную биодобавку, а мечту»

Иногда под видом биологически активных добавок (БАД) продвигаются экстракты растений, безопасность которых для человеческого организма пока не доказана. Как это может отразиться на здоровье, в интервью “Ъ” рассказал руководитель отделения гепатологии Московского областного научно-исследовательского клинического институт имени Владимирского Павел Богомолов.

Павел Богомолов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

— Какие продукты в целом можно назвать БАДами и чем они отличаются от лекарств?

— Это не лекарство, а пищевая продукция. Лекарства имеют четко определенный спектр применения (профилактика, диагностика, лечение), а в случае с биодобавками цель почти всегда максимально не конкретизирована. Вроде бы принципы доказательной медицины должны исключить появление подобных технологий в реальной клинической практике, но, оказывается, не все так однозначно. При этом нередко под видом таких средств продвигаются экстракты растений, витаминные комплексы, безопасность и потенциальное взаимодействие с лекарствами и даже с другими компонентами этих БАДов либо не изучалось, либо умалчивается.

— С 1 сентября 2026 года в России врачи могут официально назначать БАДы, которые соответствуют критериям Минздрава. Приведет ли это к росту потребления биодобавок?

— Порядок назначения БАДов утвержден приказом Минздрава РФ. Важно отметить, что с 1 мая 2026 года вступили в силу критерии качества и эффективности БАДов, утвержденные постановлением правительства: продукт должен соответствовать всем критериям качества и хотя бы одному критерию эффективности. Ориентируясь на анализ документации пациентов с заболеваниями печени из Московской области, я не могу сказать, что потребление БАДов выросло именно в последнее время. Всегда была когорта пациентов, которые в силу тех или иных причин применяли биодобавки, а не лекарства. Наиболее трагично это проявляется в кардиологии: увы, есть пациенты, которые «чистят сосуды» при атеросклерозе вместо применения холестеринснижающей терапии.

— Какие последствия на организм может оказывать бесконтрольный прием БАДов?

— Для гепатолога самым частым нежелательным явлением применения БАДов является токсический гепатит. Также бесконтрольный их прием может привести к поражению печени, почек, нарушению ритма сердца, аллергическим реакциям, нарушению свертываемости крови. Но главное — непрогнозируемые межлекарственные взаимодействия.

— Допустим, сегмент БАДов уже достаточно зарегулирован, доля серого рынка там снижается. Но в то же время растет другой сегмент — это продукты, которые не называются БАДами, а продаются как «комплексные добавки». Опаснее ли они БАДов?

— Да, потенциально опаснее, так как у зарегистрированного БАДа хотя бы есть какая-то понятная категория, регистрация, маркировка и, надеюсь, надзор. У «комплексов», «программ», «авторских формул», специально уходящих от термина БАД, такого контроля нет.

— В чем причина популярности разных «чудо-таблеток» у российских пациентов?

— На мой взгляд, это следствие нескольких причин: во-первых, недостаточная доступность доказательной медицины, неспособность или нежелание медиков объяснить пациенту особенности тех или иных заболеваний и возможности их профилактики и лечения. Во-вторых, отсутствие осознанной сопричастности пациентов. Гораздо проще вместо ограничения потребления алкоголя или регулярных физических упражнений принимать некие чудодейственные пилюли. В-третьих, современный маркетинг. Люди покупают не конкретную биодобавку, а мечту «очистить печень», «восстановить потенцию».

Интервью взяла Виктория Колганова