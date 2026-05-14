Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Железноводске

Прокуратура Ставропольского края контролирует соблюдение прав жителей и гостей Железноводска на получение коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура города Железноводска осуществляет надзорное сопровождение мероприятий, направленных на полноценное обеспечение водоснабжения. Особое внимание уделяется вопросам бесперебойного подвоза воды населению.

Авария произошла в низине, на границе города-курорта Железноводска и Предгорного района. По предварительной информации, из-за большого объема дождевых вод произошла подвижка грунта. В результате конструктивные элементы камеры оказали давление на трубу, что привело к разрыву заглушки диаметром 500 мм. По предварительной информации, восстановительные работы планируется завершить до 12:00. Возвращение водоснабжения и давления в штатный режим ожидается ориентировочно до 15:00.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что администрации Железноводска совместно с местным «Водоканалом» поручено организовать подвоз питьевой воды.

Мария Хоперская