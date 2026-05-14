Избран глава Александровска

Главой Александровского округа избран Владимир Белобаржевский. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». К исполнению обязанностей он приступит с 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Всего заявки на замещение должности главы муниципалитета подавали пять кандидатов: начальник отдела ООО «Сода-хлорат», бывший участник СВО Алексей Якин, учитель МБОУ «Гимназия» Ольга Пилецкая, машинист ПАО «Уралкалий» Владимир Плескач, заместитель главы администрации Александровска Екатерина Мухина, а также бывший первый замглавы муниципалитета Владимир Белобаржевский. В финал конкурса вышли господин Белобаржевский и госпожа Мухина.

Господин Белобаржевский — муж Ольги Белобаржевской, с 2021-го до декабря прошлого года занимавшей пост главы округа. В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении ее полномочий «в связи с утратой доверия». По мнению прокуратуры, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов.

Подробнее – в материале «Ъ-Прикамье» «Зам-менеджмент».