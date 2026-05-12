Зам-менеджмент

В Александровском округе определены два претендента на должность главы муниципалитета. Конкурсная комиссия из пяти кандидатов выбрала замглавы администрации территории Екатерину Мухину и бывшего первого зама главы мэрии Владимира Белобаржевского. Он является супругом Ольги Белобаржевской, которая возглавляла округ до апреля 2026 года. По иску прокуратуры суд решил прекратить ее полномочия в связи с утратой доверия. Эксперты полагают, что краевые власти сделают ставку на госпожу Мухину.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Конкурсная комиссия определила двух финалистов из кандидатов на пост главы Александровского округа. Ими стали бывший первый замглавы муниципалитета Владимир Белобаржевский и заместитель главы администрации Александровска Екатерина Мухина. Всего в конкурсе участвовали пять кандидатов. Кроме финалистов заявки направили начальник отдела ООО «Сода-хлорат», ветеран СВО Алексей Якин, учитель местного МБОУ «Гимназия» Ольга Пилецкая и машинист ПАО «Уралкалий» Владимир Плескач. Депутаты думы округа выберут мэра на заседании 14 мая.

Напомним, господин Белобаржевский с января 2019 года возглавлял Яйвинское городское поселение. После объединения территории с Александровским округом участвовал в конкурсе по отбору главы округа, в котором его поддержали три депутата. Тогда территорию возглавила Ольга Лаврова (ныне Белобаржевская), набравшая десять голосов. До избрания главой она занимала пост депутата местной думы, а после вступления в должность назначила Владимира Белобаржевского первым заместителем руководителя администрации. На этом посту до октября 2023 года он курировал вопросы ЖКХ.

В сентябре 2024 года госпожа Лаврова вышла за него замуж. Сейчас господин Белобаржевский занимает должность директора ООО «Гид­ромеханизация».

В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении полномочий Ольги Белобаржевской «в связи с утратой доверия». По мнению силовиков, чиновница проживала в гражданском браке с Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. Экс-глава Александровска безрезультатно обжаловала решение о своем увольнении в Пермском краевом суде. В апреле текущего года, еще до вступления решения суда в законную силу, госпожа Белобаржевская обратилась к депутатам окружной думы с просьбой прекратить ее полномочия по собственному желанию. В итоге представительный орган удовлетворил ее заявление.

Что касается Екатерины Мухиной, то, как говорят источники «Ъ-Прикамье», в должности заместителя главы администрации она работает с 2022 года. Гос­пожа Мухина курирует финансовое управление, бюджетный отдел, а также отделы муниципальных закупок и экономики.

Ранее одним из основных претендентов на должность главы Александровского округа источники называли Алексея Якина. Господин Якин долгое время служил в органах внутренних дел, в частности занимал должность начальника службы криминальной милиции Березниковского отдела МВД. До 2022 года был заместителем главы администрации Березников, в 2022–2023 годах участвовал в боевых действиях в зоне СВО.

По мнению политтехнолога Олега Борисенко, результат работы конкурсной комиссии объясним. «Управленческая скамейка запасных в маленьком муниципалитете очень короткая. Выбирать приходится либо из своих, либо из варягов. Люди со стороны, судя по всему, в Александровск не рвутся. Выбор из своих, но при этом знакомых с текущей ситуацией и опытом муниципальной службы и управленческим опытом, невелик. Да, у Ольги Белобаржевской возник конфликт интересов, но у гос­подина Белобаржевского его сейчас нет»,— пояснил собеседник. Кроме того, эксперт отметил, что в Александровске довольно сильно развиты протестные настроения, поэтому на территории вероятно продолжение конфликтных политических ситуаций.

Политтехнолог Виктор Соколов считает, что при выборе главы будет учтен бэкграунд Владимира Белобаржевского. «Если говорить о нем как о главном претенденте на пост главы Александровска, то, учитывая недавнюю историю с конфликтом интересов, в данном случае речь шла бы о некоторой перемене мест слагаемых. С моей точки зрения и учитывая управленческий стиль краевой власти, в итоге ставка будет сделана на Екатерину Мухину»,— полагает эксперт.

Андрей Кудрин