«Дочка» «Росатома» поставит камеры для уфимской системы платных парковок

Муниципальное учреждение по благоустройству и содержанию автопарковочных мест Уфы заключило за 38 млн руб. контракт с московским ООО «Инфотранслогистик» (ИТЛ) на внедрение программно-аппаратных комплексов фото- и видеофиксации в систему платных парковок. Кроме того, компания должна расширить функциональные возможности городской автоматизированной системы управления платными парковочными местами.

Услуги оплатит городской бюджет, следует из документов на портале госзакупок.

До конца сентября ИТЛ должно будет предоставить 29 стационарных и три мобильных комплекса фиксации. Оборудование будет фиксировать наличие автомобилей на парковках, предоставлять автомобилистам через мобильные приложения и сайт платных парковок информацию о свободных парковочных местах, собирать статистику о заполняемости конкретных участков. Кроме того, камеры смогут фиксировать случаи неуплаты платных парковок.

Комплексы будут интегрированы в действующую автоматизированную систему, мобильное приложение «Горпарковки» и сайт «Парковочное пространство Уфы».

ООО «Инфотранслогистик» зарегистрировано в 2019 году, ее учредителем является ООО «Городские технологии» (структура «Росатома»). Компания является резидентом «Сколково», разрабатывает программное обеспечение для организации дорожного движения. Ранее в систему платных парковок Уфы уже поставлялось оборудование для фото- и видеофиксации нарушений, произведенное ИТЛ.

