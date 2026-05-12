С 15 мая в Уфе появятся новые платные парковки

В Уфе с 15 мая расширится сеть платных парковок, сообщает пресс-служба мэрии. Решение принято из-за высокой загруженности и дефицита парковочных мест, отмечается в сообщении.

В рамках второго этапа создадут дополнительно более 2 тыс. платных парковок. Общее число платных парковок в центре города превысит 3 тыс., в том числе более 300 мест выделят для автомобилей инвалидов.

Власти города решили добавить участки для платных стоянок на улицах Гоголя, Карла Маркса, Театральной, Мустая Карима, Ленина, Крупской, Цюрупы, Валиди, Свердлова, Кирова, Достоевского, Революционной, Якутова и Краснодонской. Также появятся плоскостные парковки в специальных «карманах» перед домами на улицах Заки Валиди, Кирова и Революционной.

Власти Уфы анонсировали увеличение числа платных парковочных мест в октябре 2025 года.

Майя Иванова