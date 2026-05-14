Руководство Игринского района ответило на материал о сливе отходов в селе Факел

Загрязнение ручья в селе Факел в Игринском районе связано с застоем воды из-за закупоривания водопропускной трубы местного стекольного завода. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ранее СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ст. 247 УК).

«По предварительной информации находящегося в селе предприятия, в районе улицы Кирова закупорилась водопропускная труба и произошел застой воды»,— говорится в сообщении. Произошедшее не связано с производственной деятельностью ООО «Факел», добавили в администрации района. Предприятие получило ордер на проведение очистных работ.