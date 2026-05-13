СК в Удмуртии завел дело после публикаций о сливе отходов в ручей в селе Факел

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ст. 247 УК) после публикаций в соцсетях о сливе технических отходов в ручей в селе Факел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что одно из местных предприятий осуществляет несанкционированный слив промышленных отходов. Такие действия оценены как угрожающие здоровью жителей микрорайона и состоянию окружающей среды. По данным из соцсетей, речь идет о местном стекольном заводе. По статье предусмотрено до двух лет лишения свободы.