Улицу Тверитина в Екатеринбурге начнут обновлять в июне

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на ремонт улицы Тверитина — работы начнутся в июне и завершатся осенью. Объектом занимается МКУ «Городское благоустройство», сообщили в мэрии.

Фото: Федор Серков / Администрация Екатеринбурга

В рамках контракта на участке уложат новое дорожное покрытие и восстановят сквозное движение транспорта. От улицы Чапаева до улицы Степана Разина тротуары станут непрерывными, а бордюры понизят для удобства передвижения. На улице также модернизируют освещение, установив современные светодиодные светильники.

Озеленением займется девелопер Forum, который применит разноуровневую схему с деревьями-крупномерами, живыми изгородями и клумбами. Новые насаждения будут вписаны в застройку жилого квартала «Александровский сад» и историческую среду центра города. В единой концепции будут выполнены скамейки и урны.

Напомним, о планах на благоустройство улицы Тверитина стало известно в июле прошлого года.

Ирина Пичурина