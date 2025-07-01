В Екатеринбурге благоустроят улицу Тверитина от ул. Степана Разина до ул. Чапаева. Об это сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: проект компании Forum Фото: проект компании Forum

На улице обновят дорожное покрытие, модернизируют сеть освещения и выполнят озеленение. Сама улица станет сквозной, на ней организуют двустороннее движение.Работы по проектированию выполняет девелопер Forum, который развивает квартал «Александровский сад» в границах улиц Степана Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина.

«Озеленение будет увязано с концепцией благоустройства жилого квартала, где использованы разноуровневые решения, создающие зеленый каркас пространства за счет деревьев-крупномеров, живых изгородей и клумб. Для обеспечения комфорта пешеходной прогулочной зоны будут применены принципы безбарьерной среды»,— пояснили в пресс-службе застройщика.