Бывший челябинский вице-губернатор назначен врио главы Брянской области

Временно исполняющим обязанности главы Брянской области назначен Егор Ковальчук, ранее занимавший пост вице-губернатора Челябинской области. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, который уже провел с Егором Ковальчуком рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Егору Ковальчуку 53 года. Он начал карьеру в 1995 году в Южно-Уральском филиале Машбанка. После десяти лет работы в банковской сфере возглавил МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске. В 2010–2012 годах работал вице-мэром по ЖКХ. В ноябре 2012 года стал министром промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, в 2014 году возглавил министерство радиационной и экологической безопасности региона в статусе исполняющего обязанности. В 2015 году переехал в Ханты-Мансийский автономный округ, где получил должность директора департамента ЖКХ и энергетики региона. В марте 2019 года перешел на работу в департамент спецпроектов Минстроя РФ. В сентябре 2019 года Егор Ковальчук вернулся на работу в правительство Челябинской области в качестве заместителя губернатора. В мае 2023 года депутаты Миасса избрали его главой города. С июня 2024 года работал в качестве председателя правительства Луганской народной республики.

«Уважаемый Егор Викторович! Вы много лет проработали в родной Челябинской области, приобрели здесь значительную часть управленческого опыта, затем успешно решали сложные задачи во главе правительства Луганской Народной республики. Уверен, что наработанные компетенции и лучшие практики, накопленные за эти годы, послужат надежной основой Вашей деятельности на благо жителей Брянской области», — поздравил Егора Ковальчука губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в прошлом году еще один бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт стала губернатором, возглавив Ненецкий автономный округ, проработав перед этим в качестве председателя правительства в Запорожской области.