Ирина Гехт избрана главой Ненецкого автономного округа

Депутаты парламента Ненецкого автономного округа избрали губернатором региона Ирину Гехт. Об этом сообщила пресс-служба собрания депутатов региона. В марте 2025 года госпожа Гехт была назначена на пост врио губернатора округа.

«Избрание губернатора округа проводилось открытым голосованием, за кандидатуру Ирины Гехт проголосовало 16 депутатов, за Михаила Райна — 3, за Татьяну Антипину — 0»,— сообщили в собрании депутатов региона.

В 2010 году Ирина Гехт заняла пост первого заместителя министра социальных отношений Челябинской области, а в феврале 2011 года возглавила ведомство региона. В ноябре 2012 года она стала заместителем губернатора Челябинской области, в 2013 году — заместителем председателя правительства Челябинской области.

С 2014 года госпожа Гехт работала в Совете Федерации. В июле 2019 года она стала первым заместителем губернатора Челябинской области и курировала социальный блок работы областного кабинета министров. С мая 2024 года по январь 2025 года Ирина Гехт возглавляла правительство Запорожской области, а в марте 2025 года стала врио губернатора Ненецкого автономного округа.