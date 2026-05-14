Новосибирские волейболисты проиграли «Зениту-Казань» в Кубке России

Во втором матче «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд новосибирский «Локомотив» не смог оказать серьезного сопротивления «Зениту-Казань». Команды встретились на проходящем в Москве турнире 13 мая.

Ни в одной из партий железнодорожники не смогли достичь рубежа в 20 набранных очков. В итоге волейболисты из Татарстана одержали победу со счетом 3:0 (25:12, 25:17, 25:19). Диагональный Раджаб в составе «Локомотива» набрал девять очков. Главный тренер новосибирцев Пламен Константинов объяснил поражение в первую очередь физическим состоянием игроков в конце напряженного сезона.

Напомним, в первом матче в этой группе «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 3:1. В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы. Два полуфиналиста от другой группы уже определились — московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».

Валерий Лавский