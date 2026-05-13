Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в волейбольном Кубке России

Волейболисты новосибирского «Локомотива» с победы начали выступление в «Финале шести» Кубка России. Турнир стартовал в Москве 12 мая.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Железнодорожники в группе Б переиграли «Динамо-ЛО» из Соснового Бора (Ленинградская область). Для победы понадобилось провести четыре партии: 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19). Наибольшее число очков в составе «Локомотива» набрал бельгийский доигровщик Сэм Деру — 21. Напомним, в конце прошлого года у него выявили онкозаболевание, и игрок прошел курс химиотерапии.

«Волнами шла игра, верх-вниз. Не могу сказать, что доволен концентрацией. Но это трехочковая победа все равно. Это дает хорошие шансы продолжить борьбу, выйти в полуфинал»,— оценил игру главный тренер новосибирцев Пламен Константинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).

13 мая «Локомотив» встретится с «Зенитом-Казань». Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.

В группе А «Финала шести» чемпион страны сезона 2025/2026 — московское «Динамо» — обыграло белгородское «Белогорье» со счетом 3:0.

Валерий Лавский