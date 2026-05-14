Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. м над уровнем моря, сообщило краевое управление МЧС. Там уточнили, что высота самого вулкана составляет 2,8 тыс. м.

По данным регионального управления МЧС, в поселках Лазо, Таежный, Атласово и Долиновка Мильковского округа Камчатки не исключается выпадение пепла. При изменении направления ветра пеплопады возможны и в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Тигильского округов полуострова.

По данным вулканологов, активность вулкана возросла, по его склонам сходят горячие лавины, а за последние сутки существенно повысилась температура термальной аномалии. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) присвоила Безымянному «оранжевый» код авиационной опасности, так как извержение вулкана может представлять угрозу для международного авиасообщения.

Безымянный относится к Ключевской группе вулканов Камчатки и расположен в восточной части полуострова в 338 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского округа — расположен в 40 км от вулкана.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский