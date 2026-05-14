В Ливане из-за авиаударов Израиля за сутки погибли 22 человека

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате авиаударов Израиля погибли 22 человека. В их числе восемь детей.

Национальное информагентство Ливана передавало, что Израиль нанес авиаудары примерно по 40 объектам на юге и востоке страны. Два удара были нанесены по автомобильной дороге, которая связывает Бейрут с югом страны.

Власти Израиля заявляют, что наносят удары по объектам ливанского движения «Хезболла». Группировка сообщала о нескольких нападениях на израильские войска на территории южного Ливана.