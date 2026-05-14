Бывший мэр Мурманска Сердечкин стал замглавы Минвостокразвития

Бывший мэр Мурманска Юрий Сердечкин занял должность заместителя главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. О назначении сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Поздравляю Юрия Сердечкина с назначением на должность заместителя министра… Уверен, что его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу всей Российской Арктике и, конечно же, нашей Мурманской области»,— написал господин Чибис в Telegram.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Юрия Сердечкина на пост замглавы Минвостокразвития 12 мая. Другим распоряжением он назначил на должность первого заместителя министра Виталия Алтабаева, который занимал пост замглавы Минвостокразвития.

Юрий Сердечкин возглавлял Мурманск с апреля 2022 года по июль 2025 года. В разные годы он также возглавлял отдел жилищной политики в одном из департаментов правительства России, а также занимал должность заместителя губернатора Мурманской области.