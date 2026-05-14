ОАЭ опровергли заявления о тайном визите Нетаньяху в страну

Министерство иностранных дел ОАЭ опровергло информацию о тайном визите в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране»,— написано в сообщении МИД Эмиратов в соцсети X.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщала, что Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.