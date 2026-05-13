«Белогорье» уступило «Зениту» в пяти сетах и завершило сезон

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» завершил выступление в Кубке России и сезон 2025/2026 в целом, уступив в решающем матче группе петербургскому «Зениту». Встреча в Санкт-Петербурге дошла до тай-брейка (пятого сета), однако завершилась победой хозяев площадки — 3:2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Белогорье» Фото: ВК «Белогорье»

Матч носил статус решающего для белгородцев: только победа сохраняла шансы на выход в полуфинал. При этом «Зенит» подходил к игре в более выгодных условиях — с полноценным восстановлением после предыдущих встреч, тогда как «львы» провели тяжелый матч против московского «Динамо» (окночившийся проигрышем со счетом 0:3) менее чем за сутки до встречи.

Игра получилась максимально равной — встречались четвертая и пятая команды страны, и исход определяли отдельные эпизоды и стабильность в концовках сетов. Первые две партии остались за хозяевами площадки. Петербуржцы воспользовались ошибками соперника и стабильной игрой на подаче, сумев создать небольшой, но устойчивый перевес в концовках — 25:23 и 25:22.

Перелом наступил в третьем сете. «Белогорье» прибавило на приеме и стало активнее использовать игру через центр и четвертую зону. Несколько ключевых атак провели Павел Тетюхин и Мохамед Аль Хачдади, а блок белгородцев стал чаще останавливать нападение соперника. В концовке гости перехватили инициативу и сократили отставание в матче — 20:25.

Четвертая партия прошла под контролем «львов». Белгородцы уверенно действовали в атаке, допустили меньше ошибок и сумели удержать темп даже при попытках «Зенита» вернуться в игру. Аль Хачдади реализовал ключевые розыгрыши, а партия завершилась со счётом 21:25.

Решающий тай-брейк начался с равной борьбы, однако к середине сета хозяева площадки сумели воспользоваться ошибками белгородцев и прибавили на подаче. После счета 8:10 «Зенит» перехватил инициативу, а серия успешных действий в атаке и на блоке позволила петербуржцам довести матч до победы — 15:11.

Самым результативным игроком встречи стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 24 очка (66% в атаке). Павел Тетюхин записал на свой счет 16 очков, Георгий Заболотников — 12. У «Зенита» лучшим был Владислав Бабкевич с 23 очками, Станислав Динейкин набрал 17, Марлон Янт — 15.

В конце апреля ВК «Белогорье» одержал победу над командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в полуфинальном матче Кубка России.

Анна Швечикова