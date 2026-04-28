«Белогорье» обыграло «Факел Ямал» из Нового Уренгоя и вышло в «Финал шести»

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в ответном полуфинальном матче Кубка России. Встреча в Туле завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:18, 30:28, 26:24). Благодаря этому успеху «львы» стали участниками «Финала шести». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча сложилась для «Белогорья» непросто. В первой партии «Факел Ямал» продемонстрировал уверенные действия на подаче и блоке, а решение тренера гостей Романа Емполова сделать ставку на диагонального Корнея Эннса полностью себя оправдало — ямальцы захватили лидерство. Во втором сете «Белогорье» перестроило игру, нейтрализовало атаки первым темпом соперника и благодаря результативным действиям Мохамеда Аль Хачдади и Александра Мельникова одержало уверенную победу. Ключевой стала третья партия. «Львы» сначала уступали, но затем ликвидировали отставание в два сетбола, после чего господин Аль Хачдади сначала вывел команду вперед, а затем эйсом принес победу в сете — 30:28. В четвертой партии связующий Игорь Колодинский задействовал резервистов, и те в упорной концовке обыграли «Факел Ямал» благодаря решающему блоку Михаила Штыблова и точной подаче Станислава Маслиева.

Самым результативным в составе «Белогорья» стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 15 очков. 13 очков — у Георгия Заболотникова, 10 — у Павла Тетюхина. В составе «Факела Ямала» выделялся господин Эннс (21 очко). Василий Капранов заработал 12 очков, по 9 очков — на счету Матвея Пипунырова и Андрея Квочко.

На прошлой неделе «Белогорье» в четырех сетах обыграло «Факел Ямал» в Новом Уренгое.

Игры «Финала шести» состоятся в Москве с 11 по 17 мая. Помимо «Белогорья», в решающую стадию турнира вышли победитель второго полуфинала «Динамо-ЛО», а также полуфиналисты чемпионата России: новосибирский «Локомотив», петербургский «Зенит», казанский «Зенит-Казань» и московское «Динамо».

Кабира Гасанова