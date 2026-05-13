В Турции литовца приговорили к двум пожизненным за убийство двух россиянок

Суд турецкого Бодрума признал гражданина Литвы Андрея Кушлевича виновным в убийстве двух россиянок в 2023 году. Его приговорили к двум пожизненным срокам, передает агентство DHA. Обвиняемый вину не признал.

В ноябре 2023 года в Бодруме нашли тела двух россиянок — женщины и ее 15-летней дочери. Они были завернуты в простыни и оставлены у дороги. Убитую женщину звали Ирина Двизова, она развелась с Андреем Кушлевичем и пыталась лишить бывшего мужа родительских прав. По данным следствия, убийца застрелил россиянок. После преступления Кушлевич сбежал с пятилетним сыном в Литву.

Интерпол объявил Андрея Кушлевича в розыск. Его задержали в мае 2024 года при прохождении пограничного контроля. Он ехал в автобусе по маршруту Прага—Мюнхен.

Кушлевич выступал в суде при помощи переводчика. Он отрицал свою причастность к преступлению. При этом он подтвердил, что находился в отеле в городе в тот период, когда было совершено преступление. Защита Кушлевича заявила, что он покинул страну на четыре дня раньше даты смерти россиянок. Суд приговорил его к двум пожизненным срокам за предумышленное убийство. По данным DHA, приговор не может быть смягчен или заменен на условно-досрочное освобождение. Адвокаты подадут апелляцию.