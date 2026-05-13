На Дону соотношение распроданности жилья к стройготовности составляет почти 80%

В Ростовской области соотношение распроданности жилья к стройготовности составляет 79%. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказал руководитель направления партнерских продаж «Авито Недвижимость» Ярослав Тимирев. Он уточнил, что в среднем по РФ этот показатель — 72%.

По словам господина Тимирева, анализируя рынок, они увидели два источника капитала для покупки жилья. Первый — это ипотека. «Она остается наиболее удобным для большинства покупателей источником средств на покупку недвижимости. Цифры это подтверждают. Например, доля сделок с ипотекой на рынке новостроек Ростовской области в январе-марте 2026 года составила 79% — на 25 п.п. выше показателей годом ранее. На вторичном рынке доля сделок с ипотекой в регионе в первом квартале составила 26% (+ 9 п. п. за год). Второй источник — альтернативные сделки. Речь о случаях, когда люди продают свое жилье для приобретения нового: продавцы также являются и покупателями. Иногда эти два источника используются в комбинации: люди продают существующее жилье, берут ипотеку на недостающую сумму, покупают квартиру», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в Ростовской области со стороны застройщиков наблюдается рост гибкости к каналам продаж, к работе с клиентами. Если говорить о финализации сделок, то представители компаний часто в процессе переговоров идут на более лояльные условия: по стоимости объекта, рассрочке платежа, дисконту. «Застройщики развивают новые каналы продаж. В частности, агентский канал. Он во всем мире динамично развивается, в том числе, и в России. Застройщики пользуются помощью профессионалов и делятся с ними комиссией за то, что они приводят клиентов на подходящие квартиры», — отметил Ярослав Тимирев.

Ефим Мартов