Сериал «Хроники русской революции» номинирован на премию ТЭФИ в разделе «Исторический сериал». Его режиссер Андрей Кончаловский, актеры Юра Борисов и Юлия Высоцкая также претендуют на награды. Полный список номинантов опубликован на сайте ТЭФИ.

Среди других номинантов в разделе «Исторический сериал» представлены «Константинополь» (режиссер Сергей Чекалов), «Государь» (Сергей Гинзбург), «Душегубы.1989» (Давид Ткебучава), «Таганрог» (Арменак Назикян). «Хроники русской революции» числятся также в пяти других номинациях — «Продюсер сериала», «Сценарист сериала», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала» и «Режиссер сериала».

В номинации «Телефильм или мини-сериал» участвуют сериалы «Изгой 3: Западня», «Дорогой Вилли», «Топор. Июль. 1945» и др. Сериалы «Подслушано в Рыбинске», «Полярный 5», «Мастодонт» и др. представлены в номинации «Комедийный сериал». В разделе «Детективный сериал» участвуют «Первый отдел 4», «Тайны следствия 25», «Эльбрус».

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия. Ее учредил фонд «Академия Российского телевидения» в декабре 1994 года. Премия вручается за наиболее значимые работы и профессионализм в телеиндустрии.