Горсуд Петербурга 9 июня рассмотрит иск к избиркому из-за отказа в референдуме по КРТ

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск лидера движения «Центральный район за комфортную среду» Ярослава Кострова 9 июня. Активист просит признать незаконным решение, в котором ГИК отказался зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума по отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Заседание назначено на 12:00, сообщается на сайте суда.

Поводом для обращения стал отказ Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК) в проведении референдума о законе о комплексном развитии территорий (КРТ)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поводом для обращения стал отказ Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК) в проведении референдума о законе о комплексном развитии территорий (КРТ). В комиссии сослались на ошибки, допущенные при подаче ходатайства.

Карина Дроздецкая