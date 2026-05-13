Объявлена дата проведения Grammy в 2027 году

Организаторы музыкальной премии Grammy объявили о дате церемонии в 2027 году, передает The Deadline. 69-я Grammy состоится 7 февраля в Лос-Анджелесе.

По данным The Deadline, премию впервые с 1972 года будет транслировать телеканал ABC. Grammy можно будет посмотреть на сервисах Hulu и Disney+. До этого права на трансляцию принадлежали CBS. Номинантов премии объявят 16 ноября.

В 2026 году премия прошла 2 февраля. Главным триумфатором вечера стал рэпер Кендрик Ламар. Он получил пять наград из девяти номинаций. Впервые награду получил режиссер Стивен Спилберг — жюри признало документальный фильм «Музыка Джона Уильямса» «Лучшей музыкальной картиной». Рэпер Bad Bunny был удостоен награды «Альбом года» за пластинку Deb Tirar Ms Fotos.