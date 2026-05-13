«Единая Россия» приросла либерал-демократом

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев вышел из ЛДПР и подал документы на предварительное голосование «Единой России» в Самарской области. Этот шаг парламентария уже одобрил глава региона Вячеслав Федорищев.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Как секретарь реготделения "Единой России", полностью поддерживаю такое решение»,— заявил губернатор и попросил бывшего либерал-демократа активно включиться в работу по строительному и коммунальному направлениям в регионе. «Если население нашего региона окажет мне доверие, я с огромной отдачей возьмусь за эту работу»,— отметил господин Кошелев.

В ЛДПР подтвердили, что депутат покинул партию. «Вопрос исключения его из фракции — это вопрос времени, который находится на контроле руководства партии»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе либерал-демократов.

Владимир Кошелев уже состоял в «Единой России» с 2011 по 2021 год. В 2016-2021 годах он был депутатом Самарской губернской думы от партии власти, возглавлял комитет по строительству. В Госдуму политик избрался в 2021-м уже от ЛДПР, а 31 декабря 2022 года возглавил самарское отделение партии. О причинах выхода из рядов либерал-демократов господин Кошелев не сообщил.

Григорий Лейба