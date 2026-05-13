Некупальный сезон

В Ульяновске больше нет ни одного муниципального бесплатного пляжа с возможностью купания в Волге. Единственный — Центральный пляж Ульяновска — решением КЧС лишен статуса пляжа, став лишь местом массового отдыха на водных объектах с возможностью купания в плавательных бассейнах. В Управлении гражданской защиты Ульяновска заявляют, что пляж не отвечает требованиям приказов МЧС и соответствующего ГОСТа в связи с тем, что его береговая линия является гидротехническим сооружением — бетонным контрбанкетом, что запрещено для таких мест купания. В мэрии говорят, что у администрации города нет планов создания нового муниципального пляжа. В ГУ МЧС называют такой подход неправильным, отмечая, что из-за отсутствия официальных пляжей растет число случаев гибели людей на воде.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В апреле решением комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Ульяновска Центральный пляж Ульяновска был лишен статуса пляжа с возможностью купания в Волге. Как сообщала пресс-служба администрации Ульяновска, «согласно новым требованиям федерального законодательства, купание в районе гидротехнического сооружения (ГТС) категорически запрещено». В пресс-релизе пояснялось, что гидротехническим сооружением является железобетонный контрбанкет Центрального пляжа, защищающий берег от подмыва волжской водой, а дополнительным фактором для запрета является крутизна спусков в воду. Купание здесь теперь разрешается только в бассейнах, «спасатели будут дежурить исключительно возле них», а вдоль береговой полосы установят аншлаги о запрете купания и барьеры. Отмечалось, что также будут демонтированы специальные сходни в воду. При этом с 1 июня участок будут патрулировать сотрудники УМВД и уполномоченные районной администрации (штрафы — от 500 до 1000 руб.).

В пресс-службе мэрии «Ъ» подтвердили, что как таковых теперь официальных мест для купания в естественных водных объектах в Ульяновске нет, при этом отметив, что большой бассейн на бывшем Центральном пляже вполне заменяет купание в Волге, он вмещает до 200 человек, «это один из крупнейших открытых бассейнов в стране» (бассейн Центрального пляжа имеет размеры 10030 м, еще на пляже есть два малых бассейна — 1625 м и 2510 м).

На вопрос, поставил ли в связи со сложившейся ситуацией глава города Александр Болдакин перед соответствующими службами задачу решить вопрос возможности реконструкции пляжа, чтобы вернуть возможность купания ульяновцев в Волге, или создать новый муниципальный пляж, в пресс-службе мэрии ответили отрицательно, заметив, что таких планов нет.

Между тем обнаружить в открытом доступе федеральные нормативные акты, запрещающие обустройство пляжей с купанием около ГТС, не удалось. На направленный в мэрию официальный запрос, на основании каких конкретных документов единственный муниципальный пляж Ульяновска лишен своего статуса, недавно редакция получила ответ Управления гражданской защиты Ульяновска. В нем отмечалось, что решение принималось КЧС в соответствии с федеральным законом от 03.02.2025 № 4-ФЗ «О безопасности людей на водных объектах», постановлением регионального правительства № 314 от 07.09.2007 (Правила охраны жизни людей на водных объектах), а также на основании требований приказа МЧС России от 30.09.2020 № 732 (Правила пользования пляжами) и ГОСТ Р 55698-2013 «Услуги пляжей». Также в ответе было отмечено, что решение было принято с учетом рекомендаций заместителя руководителя регионального ГУ МЧС (главного государственного инспектора по маломерным судам Ульяновской области) Сергея Заболотного.

На вопрос, что, по мнению специалистов Управления гражданской защиты, необходимо сделать, чтобы Центральный пляж вновь был открыт для возможности купания в Волге (сделать насыпь с пологим спуском, изменить рельеф дна и пр.), ведомство не ответило.

Изучение названных документов показало, что ни в одном из них (за исключением постановления правительства региона) нет никаких упоминаний ни о ГТС, ни о запретах, связанных с ними. Более того, в ГОСТе 58737-2019 «Места отдыха на водных объектах» отмечается, что перед началом купального сезона следует «проводить ремонтно-восстановительные работы по гидротехническим сооружениям мест отдыха на водных объектах».

И только в региональных правилах охраны жизни людей на водных объектах (п. 2.5) отмечается, что «пляжи располагаются на расстоянии не ближе 250 метров выше по течению и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней…». А согласно закону от 21.07.1997 № 117-ФЗ о безопасности ГТС, контрбанкеты, защищающие берег от подмыва, также относятся к ГТС. Также в региональных правилах указывается, что берег в районе мест купания должен быть пологим, переход глубин должен быть постепенным, а рекомендуемая глубина водоема в местах купания должна быть 1,7-2,0 метра.

Заместитель начальника ГУ МЧС Сергей Заболотный пояснил «Ъ», что при наличии таких региональных требований Центральный пляж с ГТС и несоответствием уклонов и глубин не может быть внесен в реестр как место для купания в Волге. При этом он считает, что даже засыпка речным песком контрбанкета и обеспечение пологости берега не позволит исполнить требования региональных правил, поскольку гидротехническое сооружение все равно фактически остается на месте, а оно под запретом.

На основании какого федерального нормативного акта внесены такие требования, в ГУ МЧС и Управлении гражданской защиты пояснить не смогли. Нет никаких данных об этом и в открытом доступе, хотя в аналогичных правилах других регионов точно такие же дословные требования по ГТС тоже прописаны.

Почему, если такие требования были введены в регионе еще в 2007 году, администрация города вспомнила о них только сейчас, ответа нет. Сам Сергей Заболотный сказал, что занял этот пост лишь четыре года назад и постепенно пытается наводить порядок.

Сергей Заболотный считает, что выход из сложившейся ситуации только один: создавать новые муниципальные пляжи. «Я каждое заседание КЧС говорю, что необходимо увеличивать количество пляжей. Потому что, если не считать недосмотра за детьми и употребление алкоголя, остаются две главные причины, почему люди гибнут на воде: это купание в необорудованных местах и очень малое количество официальных пляжей. За последние пять лет все погибшие утонули в необорудованных местах. На пляжах не погиб никто. Значит, надо как можно больше оборудовать официальных мест для купания»,— сказал замглавы ГУ МЧС, отметив, что в Башкирии 150 пляжей, а в Ульяновской области в прошлом году, включая детские оздоровительные лагеря, было всего 15 пляжей. «В этом году, судя по всему, будет еще меньше»,— добавил Сергей Заболотный.

Сергей Титов, Ульяновск