Центральный пляж Ульяновска лишился своего статуса

Администрация Ульяновска определила места отдыха у воды, сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что по решению городской КЧС, заседание которой состоялось накануне, определено в Ульяновске три места летнего отдыха у воды: бывший Центральный пляж, прибрежные участки парка «40-летия ВЛКСМ» и котлован у СНТ «Борьба». В этих местах в период с 1 июня по 31 августа с 8:00 до 20:00 МБУ «Управление гражданской защиты» организует дежурство спасателей.

Замначальника ГУ МЧС России по Ульяновской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Заболотный пояснил, что в этом году Центральный городской пляж потерял свой статус как места, где можно купаться в водах Волги. По его словам, согласно новым требованиям федерального законодательства, купание в районе гидротехнических сооружений категорически запрещено (вероятно, имеется в виду закон от 03.02.2025 №4-ФЗ «О безопасности людей на водных объектах», но в нем запретов на купание вблизи гидротехнических сооружений нет; других нормативных актов, устанавливающих такие запреты, в открытом доступе также не обнаружено).

По словам господина Заболотного, именно гидротехническим сооружением является железобетонный контрбанкет Центрального пляжа, защищающий правобережную часть Ульяновска от подмыва волжской водой, а дополнительным фактором для запрета является крутизна спусков в воду. Купание здесь теперь разрешается только в бассейнах, «спасатели будут дежурить исключительно возле них», а вдоль береговой полосы установят аншлаги о запрете купания и барьеры. Также решено отказаться от монтажа сходней в воду. При этом с 1 июня участок будут патрулировать сотрудники УМВД и уполномоченные администрации Железнодорожного района. Штрафы по статье 4.5 КоАП Ульяновской области составят от 500 руб. до 1000 руб.

Александр Болдакин поставил перед руководством МБУ «Стройзаказчик» задачу «жестко контролировать» обновление Центрального Волжского пляжа по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», чтобы к 1 июня завершить капремонт большого бассейна для купания отдыхающих. Кроме того, он поручил проработать возможность создания еще двух мест массового отдыха у воды на территориях старого Свияжского пляжа (был ликвидирован в связи с ремонтом минаевского моста) и территории ТОС «Мостовая слобода», благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (в Свияге обычно Роспотребнадзор купаться не рекомендует в связи с высоким загрязнением воды вредными веществами). В мэрии отмечают, что подрядчику, который вел ремонт моста, уже выдано предписание до 1 мая очистить территорию от мусора.

В пресс-службе мэрии «Ъ-Волга» подтвердили, что как таковых теперь официальных мест для купания в естественных водных объектах Ульяновске нет, есть только большой бассейн на бывшем Центральном пляже, который вмещает до 200 человек, «это один из крупнейших открытых бассейнов в стране». Также пояснили, что «у частников, которые получали субсидии по нацпроекту “Туризм и гостеприимство” есть возможность подать заявку на их официальное оформление в качестве пляжной зоны с купанием» (речь идет о зоне отдыха «Бризо» около поселка Рыбацкий в Заволжском районе Ульяновска). На вопрос «Ъ-Волга», поставил ли глава Ульяновска задачу разработать проект, позволяющий использовать Центральный пляж по его прямому назначению, с возможностью купания в Волге, глава управления информационной политики мэрии Андрей Шафиров ответил отрицательно.

Сергей Титов, Ульяновск