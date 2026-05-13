В Ростове до конца мая объявят торги на первый участок трассы «Орбитальная-2»

Аукцион по подбору подрядчика для строительства начального участка новой межмуниципальной магистрали «Орбитальная-2» планируют объявить до конца мая. Об этом сообщает министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Речь идет об участке от ул. Обсерваторной до Темерницкого въезда. Выполнение всего проекта позволит соединить автодорогу 60К-25 (Ростов— Дебальцево) через 60Н-82 (Аксай — Большой Лог — Новочеркасск) с ул. Обсерваторной в Верхнетемерницком. Дорога пройдет через СНТ «Защитник» и обеспечит удобный выезд из микрорайона Суворовский, разгрузив перегруженную Орбитальную.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», завершить строительство магистрали «Орбитальная-2» планируют в 2027 году. Стоимость проекта — 3,6 млрд руб.

Наталья Белоштейн