Топ-10 российских производителей мороженого в 2025 году

Компания Объем производства (тыс. тонн) Изменение год к году (%)
ГК «Айсберри» 76 –5,5
ГК «Ренна» 50,5 –11,4
«Арнест ЮниРусь» 45,5 –6,8
Froneri 29,2 –25,3
ГК «Славица» 27,4 –11,3
«Чистая линия» 23,7 7,7
«Логика молока» («Полярис») 19,7 23,1
ГК «Русское молоко» 18,1 29,3
«Челны холод» 15,1 –12,2
ГК «Русский холод» 15 –25,0

Источники: «Союзмолоко», Streda Consulting.

