Единороссы собрали миллион предложений в свою предвыборную программу

«Единая Россия» получила от граждан около 1 млн предложений в новую редакцию «Народной программы», которая будет подготовлена к выборам в Госдуму 2026 года. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на отчетно-программном партийном форуме в Омске.

Инициативы поступают через сайт партии, различные офлайн-площадки и окружные форумы «Есть результат!», пояснил господин Якушев. По его мнению, такой объем предложений «снизу» свидетельствует о вовлеченности граждан и их доверии к механизму подготовки программного документа. Единоросс также подчеркнул, что предложения избирателей должны найти «конкретное отражение» в итоговой версии программы.

При подготовке этого документа «Единая Россия» сохранит подход, использованный перед думскими выборами 2021 года, добавил секретарь генсовета. Сначала совместно с правительством будет сформирован федеральный блок программы с учетом бюджетных возможностей и долгосрочного планирования, после чего его адаптируют под нужды регионов.

Владимир Якушев также отметил, что ключевые показатели программы должны быть понятны избирателям через конкретные изменения на местах, а сама программа — оставаться документом, по которому можно оценивать результаты работы партии.

Анна Коломенская