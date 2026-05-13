Два человека погибли в Брянской области при ударах БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город Севск и село Старая Погощь Брянской области. Погибли два человека. Об этом сообщил оперштаб региона.

В Севске БПЛА ударил по территории рядом с отделением почты. Повреждены здание и три автомобиля. В селе Старая Погощь погиб житель Ставропольского края. На местах работают оперативные и экстренные службы.

С 7:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщал оперштаб. Еще 13 — прошлой ночью.