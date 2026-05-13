ИСАА отмечает 70-летие в условиях разворота на восток

Входящий в состав МГУ Институт стран Азии и Африки (ИСАА) празднует в 2026 году 70-летие, в связи с чем состоялась приуроченная к юбилею пресс-конференция.

Директор ИСАА Алексей Маслов

Директор ИСАА китаист Алексей Маслов отметил, что подготовка востоковедов заключается не только в обучении на переводчика или историка, а в формировании у будущих специалистов комплексных знаний с акцентом на культурную антропологию и понимание менталитета региона. По его словам, научная и академическая составляющая обучения сильнее развита в петербургской школе востоковедения, а в Московском университете основное внимание уделяется практике. Особенно этот подход усилился за последние несколько лет, «когда в российской политике произошел разворот на восток и стало понятно, что именно в этих регионах наши основные партнеры», пояснил господин Маслов.

Гендиректор ФГУП «Космическая связь», экс-замглавы Минцифры индонезист Алексей Волин отметил, что основная задача нынешних выпускников — показать, что связи с восточными странами должны строиться «на высшем уровне», поэтому интерес к сотрудничеству должны проявлять не простые граждане или предприниматели, а первые лица государства. При этом господин Волин не преминул пошутить, что нынешние студенты ИСАА нагружены значительно меньше, чем было в его время. Такие выводы он сделал, наблюдая за своим сыном — второкурсником факультета.

Его поддержал и глава дирекции международного сотрудничества международной медиагруппы «Россия сегодня» японист Василий Пушков: «У нынешних студентов есть время спать больше четырех часов в день». По словам господина Пушкова, прививать интерес к Азии и Африке, чтобы увеличить количество квалифицированных специалистов, нужно на уровне школьной программы.

Институт восточных языков (впоследствии переименованный в ИСАА) был создан в 1956 году на основе исторического и филологического факультетов МГУ. Подавляющее большинство его выпускников занимается практической работой, связанной со взаимодействием стран Азии и Африки. Среди известных выпускников — основатель ЛДПР Владимир Жириновский и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня в ИСАА 19 кафедр, 6 научных лабораторий и центров, где обучается более 1 тыс. студентов. В институте преподается почти 30 языков стран Азии и Африки, а подготовка предусматривает стажировку в одной из стран этих регионов.

