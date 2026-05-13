Чем известен экс-глава Брянской области Александр Богомаз

13 мая Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Брянской области Александра Богомаза. Подробности биографии бывшего главы региона — в справке “Ъ”.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Васильевич Богомаз родился 23 февраля 1961 года в деревне Гриденки Брянской области. Окончил Брянский технологический институт по специальности «инженер-механик» (1983). В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Сравнительная эффективность технологий возделывания различных сортов картофеля на серых лесных почвах юго-западной части Центрального региона России».

С 1983 по 1998 год работал в совхозе «Берновичский». С 1998 по 2003 год — главный инженер производственного управления «Стародубрайгаз». С 2003 года — председатель совета директоров ЗАО «Брянскагро», специализирующегося на производстве картофеля. С 2009 по 2012 год — руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Богомаз О. А.».

С 2003 по 2004 год работал первым замглавы администрации Стародубского района Брянской области. В 2004 году избран председателем Меленского сельского совета народных депутатов. В 2009 году стал депутатом Заксобрания Брянской области, в 2012-м — депутатом Госдумы, получив мандат от единоросса Андрея Бочарова, перешедшего на должность главного федерального инспектора Брянской области.

В 2014 году Владимир Путин назначил господина Богомаза врио губернатора Брянской области. Через год он был избран главой региона с результатом 79,96% голосов. Переизбирался в 2020-м (71,7%) и 2025 году (78,78%).

С 2019 по 2020 год был членом президиума Госсовета РФ. Награжден орденом Дружбы (2021). Член совета Союза картофелеводов России.

Входит в санкционные списки Великобритании, США, Украины, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Женат, воспитал двух сыновей. Супруга владеет компаниями «Меленский картофель» и «Картофельный альянс», сыновья также участвуют в семейном бизнесе. Ольга Богомаз несколько лет подряд возглавляла рейтинг самых богатых жен губернаторов в рейтинге Forbes. Сам господин Богомаз в 2020 году занял 11-ю позицию в рейтинге богатейших госслужащих и депутатов России Forbes.