Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: певицу Линду отпустили после допроса в статусе свидетеля

Певицу Линду (Светлана Гейман) отпустили после допроса, в котором она участвовала как свидетель. Процессуальный статус исполнительницы не менялся. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Певица Линда (Светлана Гейман)

Певица Линда (Светлана Гейман)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певица Линда (Светлана Гейман)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Накануне стало известно, что певицу вызвали на допрос по делу об авторских правах. По данным агентства, поводом стал конфликт Линды с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен из ее репертуара.

Источник «Ъ» сообщил, что процессуальный статус певицы изменился. Она стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Собеседник «Ъ» не исключил, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения.

В ноябре 2025 года Максим Фадеев обвинил продюсера Андрея Черкасова в махинациях с документами в 1990-х, из-за которых он потерял права на песни Линды. Господин Фадеев утверждал, что он не получал авторские отчисления 30 лет. Сейчас Черкасов находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 160 УК). Сама певица рассказала, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков, но оставила три композиции («Сделай так», «Мало огня», «Никогда»).

Новости компаний Все