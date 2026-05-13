ТАСС: певицу Линду отпустили после допроса в статусе свидетеля

Певицу Линду (Светлана Гейман) отпустили после допроса, в котором она участвовала как свидетель. Процессуальный статус исполнительницы не менялся. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Певица Линда (Светлана Гейман)

Накануне стало известно, что певицу вызвали на допрос по делу об авторских правах. По данным агентства, поводом стал конфликт Линды с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен из ее репертуара.

Источник «Ъ» сообщил, что процессуальный статус певицы изменился. Она стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Собеседник «Ъ» не исключил, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения.

В ноябре 2025 года Максим Фадеев обвинил продюсера Андрея Черкасова в махинациях с документами в 1990-х, из-за которых он потерял права на песни Линды. Господин Фадеев утверждал, что он не получал авторские отчисления 30 лет. Сейчас Черкасов находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 160 УК). Сама певица рассказала, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков, но оставила три композиции («Сделай так», «Мало огня», «Никогда»).