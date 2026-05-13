Чем известен экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

В отставку ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он занимал этот пост более пяти лет. Подробности биографии чиновника — в материале “Ъ”.

Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области Вячеслав Гладков

Гладков Вячеслав Владимирович родился 15 января 1969 года в селе Кучки Пензенской области. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономист», Пензенский государственный университет («муниципальное управление») и РАНХиГС (магистр менеджмента). Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1997 году экономистом ОАО «Пензенское управление строительства». Более 16 лет работал в администрации ЗАТО Заречный Пензенской области, где прошел путь от начальника экономического отдела до главы администрации города (с 2009 года). В 2008 году вступил в «Единую Россию». В том же году на конкурсе муниципальных образований, проводившемся Минрегионразвития, стал одним из победителей в номинации «Лучший муниципальный служащий».

С 2016 по 2018 год работал заместителем губернатора—председателя правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова, курировал вопросы внутренней политики. В 2018 году назначен вице-премьером Ставропольского края. Выпускник «школы губернаторов».

18 ноября 2020 года указом президента РФ Владимира Путина назначен и. о. губернатора Белгородской области, сменив Евгения Савченко, руководившего областью 26 лет. В 2021-м одержал победу на прямых досрочных выборах губернатора с результатом 78,79% голосов. С того же года исполнял обязанности секретаря белгородского регионального отделения «Единой России», в марте 2022-го утвержден на этом посту. Входит в высший совет партии.

С 2022 года находится под санкциями Великобритании и США. В мае 2023-го занял первое место в рейтинге самых упоминаемых российских губернаторов в СМИ по версии «Медиалогии».

В мае 2024 года удостоен ордена Мужества. Имеет почетные грамоты губернатора Пензенской области, Министерства регионального развития РФ, МВД и ряда других ведомств.

Женат, четверо детей.