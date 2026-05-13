На Урале начали проверку после падения 4-летнего ребенка с 15-го этажа

Следователи начали процессуальную проверку после падения четырехлетнего ребенка из окна 15-го этажа жилого дома на улице Таватуйской в Екатеринбурге, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» писал, что четырехлетний мальчик выпал из окна на 15-м этаже и выжил. Ребенок доставлен в реанимацию.

«В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Следствием СК России ситуации будет дана объективная правовая оценка. Устанавливаются также причины и условия, которые способствовали произошедшему, с целью принятия комплекса мер по недопущению таких обстоятельств впредь»,— добавили в ведомстве.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья, в которой произошло ЧП, ранее на профилактическом учете не состояла. Мать одна воспитывает двоих детей и работает на одном из объектов РЖД. Из окна выпал младший ребенок.

«Возможно, он остался жив лишь потому, что упал не на асфальт, а на траву. Причиной трагедии на этот раз стала не москитная сетка (ее в квартире не было), а беспрепятственный доступ к открытому окну. Сотрудники полиции анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить более подробные обстоятельства случившегося. Одна из прохожих женщин, увидевшая падение мальчика, попыталась его поймать, но немного не успела»,— сообщил полковник Горелых.

По его словам, с начала года это уже пятый случай падения детей из окон в Свердловской области. Один из них закончился летальным исходом. В 2025 году в регионе произошло 46 подобных случаев с несовершеннолетними, трое детей погибли.

Полина Бабинцева