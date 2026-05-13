В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал с 15-го этажа и выжил

В Екатеринбурге мальчик четырех лет выпал из окна 15-го этажа жилого дома по ул. Таватуйской, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Сообщение о падении поступило в отдел полиции № 10 около 10 утра.

«Пострадавший доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия»,— прокомментировали в полиции.

В пресс-службе добавили, что с началом весны в городе фиксируется увеличение случаев выпадения детей из окон. Дети опираются на москитную сетку в оконном проеме, которая не выдерживает их веса, либо ребенок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу.

Артем Путилов