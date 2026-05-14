Морская логистика: новые маршруты развития

В условиях глобальной геополитической турбулентности и переориентации торговых потоков Санкт-Петербург как один из ключевых экономических центров России, морской форпост и транспортный хаб международного значения сталкивается с серьезными вызовами, но вместе с тем получает и уникальные возможности для развития. На традиционном весеннем форуме «Коммерсантъ Северо-Запад» по логистике эксперты и представители власти обсудили ключевые направления роста: от модернизации Большого порта Санкт-Петербург до наращивания экспортного потенциала и внедрения передовых технологий. В дискуссии приняли участие руководители профильных комитетов правительства города, владельцы и топ-менеджеры транспортных компаний.

Фото: Дмитрий Многолет Участники конференции

Участники конференции сошлись во мнении: Санкт-Петербург не просто реагирует на изменения — он прокладывает новый маршрут развития. Город делает ставку на развитие собственных мощностей в судостроении и промышленной зоне вокруг Большого порта, кооперацию с дружественными странами, прежде всего с государствами БРИКС (на долю торговли с ними уже приходится более 40% внешнеторгового оборота) и внедрение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта на промышленных предприятиях. Кроме этого, в фокусе правительства города — создание новых логистических маршрутов и транспортных коридоров.

Фото: Дмитрий Многолет Алексей Зырянов, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт Петербурга (слева), Александр Ситов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга

В выступлениях спикеров четко обозначились как перспективы, так и вызовы ближайшего времени. Так, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов представил анализ текущего состояния и перспектив транспортно-логистического комплекса. Он отметил, что логистика сегодня формирует 8% ВРП города (около 2 трлн рублей), но в долгосрочной стратегии ее доля снизится до 6,9% за счет роста промышленности (с 13% до 23%) и ИТ-отрасли.

Александр Ситов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), подчеркнул, что город занимает третье место в РФ по промышленному экспорту и сотрудничает с 202 странами. О переориентации экспортных потоков, по словам Александра Ситова, наглядно свидетельствуют цифры: если до 2022 года экспорт в дружественные страны составлял 40%, то сейчас показатель вырос более чем в два раза — до 84%.

Говоря о перспективах транспортных коридоров, глава КППИТ затронул объективные геополитические обстоятельства, сдерживающие развитие коридора Север — Юг, и подчеркнул растущую важность Трансарктического коридора. Последний включает 28 портов, в том числе немало глубоководных, поэтому ключевое значение приобретает присоединение к этому пути дружественных стран и наполнение данного коридора не только своими грузами, но и транзитными.

Кроме этого, глава профильного комитета привел данные департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса о том, что совокупный тоннаж судов под флагом России за последние два года вырос более чем в два раза, до 20 млн тонн, а к концу 2026 года он ожидается на уровне 30 млн тонн. Дальнейшую стратегию развития грузовой базы необходимо планировать исходя из этих параметров. Отечественные суда должны быть конкурентоспособны по цене, для чего должны применяться механизмы постройки новых типов верфей с передовыми технологиями и методами работы: бережливое производство, цифровые двойники, максимальная цифровизация, использование искусственного интеллекта, подчеркнул глава КППИТ.

Фото: Дмитрий Многолет Алексей Гагаринов, генеральный директор ООО «Си-Шиппинг»

Представители бизнеса — Алексей Гагаринов, генеральный директор C-Shipping, и Владимир Гай, соучредитель компании «Модуль»,— поделились опытом адаптации бизнеса к новым реалиям. Они рассказали об открытии новых морских линий (в том числе из Петербурга в Индию, Китай, Бразилию), росте цен на бункерное топливо (в отдельных случаях до 65%) и поиске альтернативных маршрутов из-за нестабильности в Красном море и Ормузском проливе.

Алексей Гагаринов подтвердил активное участие города в предоставлении мер поддержки стивидорным компаниям, отметил работу КППИТ с экспортерами и призвал участников рынка обращать внимание на возможности программ господдержки. В своем выступлении игрок рынка подчеркнул важность процесса трансформации и активного развития отрасли морской логистики, начавшейся с уходом в 2022 году глобальных контейнерных линий, что способствует укреплению экономической безопасности страны. По его словам, четыре года назад в России появился шанс развивать своих контейнерных перевозчиков, осваивать географические направления перевозки грузов высокой степени переработки и создавать совместные линии с национальными перевозчиками других стран, уходя от пресловутого глобализма. Руководитель C-Shipping также поделился наблюдениями по ежегодному росту объема перевозок контейнерных грузов между Калининградской областью и Санкт-Петербургом и выразил надежду, что вскоре город на Неве станет контейнерным хабом для Калининградской области.

Фото: Дмитрий Многолет Владимир Гай, соучредитель компании «Модуль» (справа)

Владимир Гай сообщил, что сейчас на маршрутах компании доля топлива составляет 35% от всей стоимости фрахта. Он описал альтернативные маршруты (например, через порт Сохар, Оман) и предупредил о дополнительных расходах для клиентов, которые перевозчики вынуждены предусматривать из-за форс-мажоров в текущих геополитических условиях.

Фото: Дмитрий Многолет Георгий Ремизов, директор филиала FESCO в Санкт-Петербурге

Директор филиала «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» в Санкт-Петербурге (входит в FESCO) Георгий Ремизов обозначил тренды мирового рынка контейнерных перевозок, выделив рост фрахтовых ставок в начале 2025 года и их постепенное снижение из-за профицита международного контейнерного флота (рост флота вдвое превышает рост грузовой базы). Из тенденций внутреннего контейнерного рынка представитель FESCO указал на сокращение доли китайских грузов и в то же время отметил рост объемов торговли с Индией и Юго-Восточной Азией. Среди последствий влияния ближневосточного кризиса и, в частности, блокады Ормузского пролива Георгий Ремизов назвал перегрузку ближайших портов в регионе, перераспределение части грузопотоков из Китая в Россию с deep sea маршрутов на маршруты через сухопутные пути и через порты Дальнего Востока.

Фото: Дмитрий Многолет Елена Круглова, заместитель генерального директора рыбодобывающей производственной компании «Экофиш»

Елена Круглова, заместитель генерального директора рыбодобывающей производственной компании «Экофиш», напомнила, что морскими судами осуществляются не только перевозки, но и добыча, а также переработка рыбной продукции. Она подчеркнула, что в данной сфере драйвером развития стал сегодня закон об инвестиционных квотах, который стимулирует строительство судов и производств на территории России.

Экспорт остается приоритетным направлением для российской рыбной отрасли, компании адаптируют продукцию под требования разных рынков. Ценообразование на рыбную продукцию зависит от множества факторов, включая экономическую и геополитическую обстановку.

Обсудив широкий спектр вопросов, от развития Большого порта Санкт-Петербурга и Северо-Западного железнодорожного узла до переориентации экспортных потоков на дружественные страны, спикеры и участники форума определили основные вызовы, с которыми сталкиваются бизнес и власти, и наметили задачи, стоящие сегодня перед отраслью, а также возможные пути их решения.

Александра Тен