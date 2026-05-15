Болеть по плану

Тема планирования медицинской помощи напрямую касается некоммерческого сектора, благотворительных и пациентских организаций. Именно НКО часто первыми сталкиваются с последствиями несовершенного планирования: очередями на диагностику, нехваткой профильных специалистов, невозможностью получить реабилитацию в нужном объеме. Поэтому результаты исследования, опубликованные в журнале «Менеджер здравоохранения» (№4, 2026), важны не только для организаторов здравоохранения, но и для НКО. Авторы — кандидат медицинских наук Александр Сараев, доктор медицинских наук Сергей Черкасов и доктор экономических наук Андрей Лукин — пришли к выводу: объемы медицинской помощи, заложенные в региональные программы госгарантий, зачастую не связаны с реальным ростом заболеваемости населения.

Исследование охватило период с 2014 по 2023 год и данные 16 российских регионов с опорой на статистику Росстата и Минздрава РФ. Авторы сравнили два показателя: как менялась первичная заболеваемость населения и как на этом фоне регионы планировали объемы медицинской помощи — посещения поликлиник, обращения по поводу заболеваний, госпитализации, вызовы скорой помощи и лечение в дневных стационарах. По логике, если люди болеют чаще, система должна закладывать больший объем медицинской помощи. Однако такой зависимости исследователи не обнаружили.

За десять лет первичная заболеваемость почти во всех регионах, кроме Самарской области, росла. В 38% из них рост составил от 11 до 45%. При этом в некоторых регионах одновременно сокращались объемы скорой и стационарной помощи. Заметным оказалось сокращение госпитализаций: оно наблюдалось во всех исследуемых регионах. В части из них при этом рост заболеваемости сопровождался увеличением отдельных видов медицинской помощи (амбулаторной помощи и дневных стационаров), однако отмечается и обратное: число впервые выявленных заболеваний росло, а объемы помощи сокращались.

Причин тому, считают исследователи, несколько. Первая: полные статистические данные о заболеваемости за год становятся доступны лишь к середине следующего года, тогда как территориальные программы утверждаются еще в конце года текущего. По сути, регионы вынуждены планировать объемы медицинской помощи без полной картины состояния здоровья людей.

Вторая причина связана с системой расчета финансирования. Формально территориальные программы должны учитывать структуру заболеваемости, половозрастной состав населения и региональные особенности. Однако, как отмечают исследователи, при распределении средств между регионами роль играют прежде всего социально-экономические параметры, а медицинские показатели не всегда влияют на итоговые объемы помощи.

Третья причина — несовершенство прогнозирования. Сегодня система во многом ориентируется на усредненные нормативы, одинаковые для всей страны.

Исследование фактически ставит вопрос о качестве самого планирования здравоохранения. Если объемы медицинской помощи не связаны с динамикой заболеваемости, это может означать, что при планировании учитываются не только реальные изменения потребности населения в помощи, но и административные и финансовые ограничения.

В последние годы в российском здравоохранении часто говорят об эффективности расходов и оптимизации. Государство делает ставку на профилактику и развитие амбулаторной помощи. Однако без точной оценки потребностей населения такая оптимизация может привести к снижению доступности помощи для части пациентов.

Авторы исследования осторожны в выводах, но их общий посыл звучит определенно: системе нужен более гибкий подход к планированию. Основой распределения ресурсов, считают исследователи, должны стать регулярный мониторинг заболеваемости и учет региональных различий.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда