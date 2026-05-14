Ветхие суда ждут управляющего

Нефтяной танкер «Кола» и буксир «Торос», принадлежавшие обанкротившемуся АО «Сланцевский завод "Полимер"», представляют опасность для Военной гавани Кронштадта. Об этом в своем распоряжении сообщил капитан Большого порта Санкт-Петербург Александр Волков. Чтобы предотвратить затопление и разлив загрязняющих веществ в акваторию Финского залива, собственнику в лице конкурсного управляющего «Полимера» предписано разработать план по оказанию помощи этим судам. Реализовать меры господин Волков затребовал до 27 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ Северо-Запад» в секретариате капитана порта, Военная гавань города Кронштадт находится за пределами границ Большого порта Санкт-Петербург, поэтому полномочия капитана на указанные территорию и акваторию в полном объеме не распространяются. Определить состояние и причины положения судов силами службы капитана не представляется возможным из-за запрета на посещение Военной гавани, находящейся в ведении Министерства обороны РФ.

Тем временем информацию о положении дел уже передали в уполномоченные органы Петербурга, которые будут обязаны в случае затопления поднимать затонувшее судно, если собственник этого сделать не сможет. Также проинформирована транспортная прокуратура, добавили в секретариате.

На вопросы «Ъ Северо-Запад», касающиеся состояния судов и их опасности для акватории Финского залива, конкурсный управляющий «Полимера» Евгения Наговицына не ответила.

Оба судна — представители ветхого флота. Буксир «Торос» был спущен на воду в Белграде (Югославия) в 1974 году, а нефтяной танкер «Кола» — в Амстердаме (Голландия) в 1955 году.

Флот принадлежал АО «Сланцевский завод "Полимер"». В советское время предприятие выпускало широкую номенклатуру резинотехнической продукции: смеси, клеи, дробленую резину различных фракций, полиэтиленовые пленки и пакеты. Среди товаров широкого потребления наиболее востребованным была резиновая обувь, в особенности пляжные шлепанцы, получившие широкую известность как «сланцы».

В 2017 году «Полимер» остановил производство из-за высоких издержек производства и отсутствия заказов. В то же время предприятие пыталось развивать направление блендирования нефтепродуктов и бункеровки судов. По итогам деятельности завод остался должен кредиторам, в том числе банку Таврический, около 1 млрд рублей. В конце 2022 года «Полимер» признали банкротом, в марте 2024 года арбитраж ввел конкурсное производство.

Сам банк Таврический, предметом залога которого являются «Кола» и «Торос», лишился лицензии и был признан банкротом осенью 2025 года. В том же году конкурсный управляющий «Полимера» Евгения Наговицына провела торги по продаже имущества должника, включая танкер и буксир, но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия покупателей.

По словам заведующего кафедрой безопасности РАНХиГС Александра Дмитриева, за неисполнение распоряжения капитана порта о разработке и представлении плана мер по оказанию помощи судам их владелец может быть привлечен к административной ответственности. В случае же затопления судна и розлива нефтепродуктов судовладельца ждет как административная, так и гражданско-правовая ответственность.

В частности, за нарушение требований к охране водных объектов (например, при разливе нефтепродуктов) может быть применена часть 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф по ней составляет от 150 до 300 тыс. рублей.

Также, согласно статье 77 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», юридическое лицо, причинившее вред окружающей среде в результате ее загрязнения, обязано возместить его в полном объеме. Размер вреда рассчитывается по утвержденным методикам. Кроме того, будет иметь место ответственность по Кодексу внутреннего водного транспорта РФ, так как статья 121 устанавливает, что судовладелец несет ответственность за вред, причиненный имуществу физических или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами. Вред включает расходы на принятие разумных восстановительных мер, а также мер по предотвращению ущерба или ликвидации его последствий.

Что касается мер оказания помощи судну в опасной ситуации, то среди них можно выделить использование буксиров для перемещения судна в безопасное место, меры по устранению повреждений (заделка пробоин, использование водоотливных средств), поддержание водонепроницаемости корпуса (контроль забортных отверстий, устранение перекосов и провисания водонепроницаемых дверей, люков и иллюминаторов), операции по герметизации резервуаров (танков), перекрытию клапанов и сбору разлившихся веществ с помощью специальных средств (сорбентов), уточняет господин Дмитриев.

Также необходимо разработать план действий на случай необходимости ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе при угрозе затопления судна привести в готовность все спасательные средства. Конкретный же набор мер зависит от характера угрозы, технического состояния судна, погодных условий и других факторов, добавляет эксперт.

Владимир Колодчук