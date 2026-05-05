Десять уральцев госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 3,1 тыс. пострадавших от укусов клещей в 61 муниципальном образовании. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализированы 10 человек. Еще 13 пациентов находятся под наблюдением с подозрением на клещевой боррелиоз.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций было исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита выявлены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза — в 35,8%, моноцитарного эрлихиоза — в 2,2%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,8%. Всего с начала года против клещевого вирусного энцефалита в регионе проведено 58,3 тыс. вакцинаций и 157 тыс. ревакцинаций.

Кроме того, в Свердловской области проведена акарицидная обработка почти 3 тыс. гектаров территорий. Всего в 2026 году планируется обработать 11,6 тыс. га.

Полина Бабинцева