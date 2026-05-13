СКР возбудил дело после смерти ребенка в медцентре в Новороссийске

Следователи возбудили дело после гибели восьмилетнего мальчика в частном медцентре в Новороссийске. Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Ребенок умер 12 мая. Следствие считает, что смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Следователи изучают медицинскую документацию и назначили судмедэкспертизу для установления обстоятельств произошедшего.

Ход расследования поставил на контроль глава краевого СУ СК Андрей Маслов. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

Никита Черненко