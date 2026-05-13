Раненый при атаке дрона работник сельхозпредприятия умер в белгородской больнице

В Белгородской областной клинической больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона днем 13 мая в селе Бессоновка Белгородского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона подчеркнул, что врачи приложили все усилия, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

«Ъ-Черноземье» писал, что сегодня в результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородскому округу ранения получили четыре мирных жителя. В Бессоновке дрон атаковал легковой автомобиль, где находились двое сотрудников сельхозпредприятия. В больнице скончался один из них. У второго мужчины — множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки. Второй беспилотник в том же месте ранил еще одного сотрудника предприятия.

Кроме того, еще один беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль в поселке Разумное. Пострадавшего водителя забрали в городскую больницу №2 Белгорода.

Денис Данилов