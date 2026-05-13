«Единая Россия» пошла от сохи

В Омске 13 мая прошел очередной отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». На этот раз участники предвыборного мероприятия обсудили вопросы продовольственного суверенитета, экологии и развития сельскохозяйственной инфраструктуры, а также внесли тематические предложения в «Народную программу». А руководство партии призвало единороссов более тщательно работать над «малыми делами», которые волнуют избирателей.

Хедлайнерами форума «Единой России» в Сибирском федеральном округе стали фермеры, лидеры профильных ассоциаций и другие труженики села. Они же внесли большую часть тематических предложений в предвыборную программу единороссов. Например, омский фермер Ирина Рычкова предложила к 2030 году увеличить до 75% долю семян отечественного производства в общем объеме семенного фонда российских сельхозпроизводителей.

Прозвучали и сугубо социальные инициативы. Председатель Союза крестьянских фермерских хозяйств Алтайского края Никита Кожанов посчитал необходимым создать каталог успешных примеров развития села, чтобы не «изобретать велосипед» в каждом населенном пункте, который берется за улучшение своей инфраструктуры. Учитель обществознания из новосибирского села Ивушка Сергей Зорин хотел бы видеть более доступной ипотеку для работающих в селах молодых специалистов. А руководитель кузбасской Ассоциации ветеранов спецоперации Алексей Савин выступил с инициативой запуска кадровой программы ускоренной подготовки ветеранов для работы главами сельских поселений и муниципальных округов.

«Единая Россия» приросла либерал-демократом Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев вышел из ЛДПР и подал документы на предварительное голосование «Единой России» в Самарской области. Этот шаг парламентария уже одобрил глава региона Вячеслав Федорищев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ «Как секретарь реготделения "Единой России", полностью поддерживаю такое решение»,— заявил губернатор и попросил бывшего либерал-демократа активно включиться в работу по строительному и коммунальному направлениям в регионе. «Если население нашего региона окажет мне доверие, я с огромной отдачей возьмусь за эту работу»,— отметил господин Кошелев. В ЛДПР подтвердили, что депутат покинул партию. «Вопрос исключения его из фракции — это вопрос времени, который находится на контроле руководства партии»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе либерал-демократов. Владимир Кошелев уже состоял в «Единой России» с 2011 по 2021 год. В 2016-2021 годах он был депутатом Самарской губернской думы от партии власти, возглавлял комитет по строительству. В Госдуму политик избрался в 2021-м уже от ЛДПР, а 31 декабря 2022 года возглавил самарское отделение партии. О причинах выхода из рядов либерал-демократов господин Кошелев не сообщил. Григорий Лейба

Экологические инициативы предложил первый вице-спикер Томской городской думы Илья Леонтьев. Он отметил, что в стране следует «создать полноценный рынок вторсырья, где и граждане, и организации будут заинтересованы в сортировке и переработке мусора», а также предложил внедрить «так называемый стандарт выживаемости касаемо лесовосстановления, чтобы отчитываться не только количеством саженцев, а площадью прижившегося леса через три-пять лет».

В ответ на прозвучавшие инициативы профильный вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что многие предложения уже прорабатываются на уровне правительства, а также настоятельно рекомендовал не забывать о проблеме эпизоотического благополучия: «Это та тема, которая должна стоять во главе угла. Туризм — это хорошо, но все-таки профессиональная работа должна вестись очень внимательно и аккуратно».

В начале года в ряде сибирских регионов были зарегистрированы вспышки инфекционных болезней скота.

Находки участников форума в части совершенствования качества жизни на селе обобщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев: «Вряд ли мы, наверное, сможем сделать так, когда у нас жизнь мегаполиса приравняется к жизни в сельской местности, но стремиться к этому мы должны. И делать это просто необходимо». Он же напомнил партийцам о том, что усилия в рамках кампании следует направить не только на сбор и проработку масштабных инициатив, но и на работу с более конкретными обращениями. «Важной частью партийной работы всегда была помощь людям в решении повседневных жизненных проблем,— подчеркнул господин Якушев.— Среди предложений в новую "Народную программу" мы видим большую потребность именно в таких малых делах».

Перед началом форума пресс-служба «Единой России» сообщила об инициативе члена генсовета Владимира Сайбеля, который призвал соратников сосредоточиться на точечной поддержке обратившихся в партию граждан. Масса предложений, поступивших в «Народную программу», не требуют «больших программных и правительственных решений и миллиардных вложений», прокомментировал эту инициативу Владимир Якушев, и такие вопросы «можно решать уже сейчас». «Поэтому Владимир Иванович (Сайбель.— “Ъ”) и обратился ко всем однопартийцам, что именно малые дела сегодня как раз и создают тот авторитет партии, который мы имеем последние 25 лет»,— подытожил секретарь генсовета.

Валерий Лавский, Новосибирск; Григорий Лейба