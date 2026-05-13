Полковника Артамонова приговорили к пяти годам за злоупотребление полномочиями

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями бывшего военнослужащего, полковника запаса Сергея Артамонова. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, сообщил ТАСС.

Суд установил, что бывший военнослужащий использовал полномочия при выполнении гособоронзаказа. Это привело к тяжким последствиям и нарушению интересов государства. Другие подробности дела не приводятся.

Помимо лишения свободы, подсудимого лишили воинского звания и медали «70 лет Вооруженным силам СССР». Также с Артамонова взыскали 27,7 млн руб. в доход государства.

