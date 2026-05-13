Для борьбы с фейками в Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах

Антитеррористическая комиссия Москвы ввела запрет на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов и атак беспилотников в столице. Ограничения действуют до отдельного решения комиссии.

Органам власти, СМИ, экстренным службам и гражданам запрещено публиковать сведения о терактах в Москве до официальной информации от Минобороны РФ, мэра Москвы и правительства столицы. Ограничения касаются также данных о применении беспилотников и иных средств поражения, действиях, причиняющих вред жизни и здоровью граждан или повреждающих имущество, включая критическую инфраструктуру.

Запрет не распространяется на обращения в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не носят публичного характера. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 200 тыс. руб.