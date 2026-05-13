Более полумиллиона свердловчан подключились к домовым чатам в мессенджере MAX

В Свердловской области более 524 тыс. жителей подключились к домовым чатам в национальном мессенджере MAX. Всего в регионе уже создано около 22,3 тыс. домовых чатов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Домовые чаты в мессенджере Max позволяют выстроить прямое и оперативное взаимодействие между жителями и управляющими организациями, ускоряют обработку обращений и делают контроль качества жилищных услуг более эффективным»,— отметил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.

Кроме того, жителям многоквартирных домов доступен чат-бот «Госуслуги Дом», интегрированный в домовые чаты. С его помощью можно передавать показания счетчиков, направлять заявки в управляющую организацию и получать информацию о недвижимости.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области теперь могут записываться к врачу через национальный мессенджер МАХ.

Полина Бабинцева