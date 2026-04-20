Средний чек потребкредита вырос в Воронежской области до 154 тысяч рублей

В марте 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (наличными) составил в Воронежской области 154,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го на 14,4%. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С таким показателем регион занял 18-е место в топ-30 субъектов РФ с наибольшими объемами потребительского кредитования. Другие области Черноземья в список не вошли.

Средний по стране чек потребкредита составил 180 тыс. руб. с ростом на 11,2% относительно марта 2025 года. Самые крупные потребительские кредиты выдавали в Москве (331,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (278,4 тыс. руб.) и Московской области (244,6 тыс. руб.). Самая активная динамика увеличения потребкредитов зафиксирована в Хабаровском (+27,8%) и Алтайском (+21,6%) краях, а также в Иркутской области (+20%).

«В последние семь месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150-180 тыс. руб. При этом спрос на потребкредиты находится на довольно низком уровне, а доля заявок на их получение со стороны наиболее качественных заемщиков существенно сократилась»,— прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Ъ-Черноземье» ранее писал, что по итогам февраля 2026-го средний срок потребительского кредита наличными составил в Воронежской области 2,14 года. За 12 месяцев этот показатель вырос в регионе на 24,8%.

Денис Данилов